Единоборства

Российские бойцы ММА устроили потасовку в ТурцииФАН вчера в 19:36

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев повздорили в турецком отеле. Спортсмены приехали на фестиваль MASF. По данным издания Sport24, потасовка произошла после того, как Минеев отказался поговорить с Исмаиловым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские бойцы устроили потасовку в Турции

Спорт-Экспрессвчера в 21:20

«Готов повторить без разнимающих лиц». Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции

Sport24.ruвчера в 17:56

Боец Исмаилов рассказал о подробностях конфликта с Минеевым в Турции

RT на русскомвчера в 18:45

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Газета.Ruвчера в 18:30

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Sportbox.RUвчера в 17:14

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Матч ТВвчера в 17:14

Российские бойцы ММА устроили потасовку на фестивале в Турции

Чемпионатвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Гороскоп на 29 апреля

Весы Сегодня у вас ожидается благоприятный день.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим после аварии потеряла память

Маргарита Соколова, менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии ее здоровья после страшного ДТП.
Обновлено в 01:32
Наука

Определены наиболее творческие периоды жизни

Обновлено 27 апреля в 11:29
Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес

«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно»: Нагиев резко высказался об итогах «Голоса»

«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – неправильно», – заявил Нагиев.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Радаев переложил часть ответственности на Стрелюхина и попал в федеральный рейтинг

Валерий Радаев снова попал в рейтинг «Губернаторская повестка», еженедельно составляемый фондом «Петербургская политика».
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов

Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов.
Обновлено в 00:42
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая

Обновлено в 00:00
Общество

В Хабаровске в минувшие выходные зарегистрировали почти 60 пожаров

После открытия навигации по дачным маршрутам в Хабаровске зарегистрировано 56 пожаров, большая часть из которых произошла на островах, где располагаются дачи, сообщает мэрия Хабаровска.
Обновлено в 01:14
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие

Российские военные научились ловить БПЛА сетью

Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено вчера в 11:54
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Осипов поручил направить неизрасходованные 600 млн на дороги

Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Политика

Социалисты победили на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Минеев
Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Магомед Гасанович Исмаилов
Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций M-1 Global, Fight Nights Global и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное