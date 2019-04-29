Российские бойцы ММА устроили потасовку в ТурцииФАН вчера в 19:36

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев повздорили в турецком отеле. Спортсмены приехали на фестиваль MASF. По данным издания Sport24, потасовка произошла после того, как Минеев отказался поговорить с Исмаиловым.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Гороскоп на 29 апреля Весы Сегодня у вас ожидается благоприятный день.

Шоу-бизнес Певица МакSим после аварии потеряла память Маргарита Соколова, менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии ее здоровья после страшного ДТП.

Общество СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.

Транспорт Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.

Общество Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Политика Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.

Шоу-бизнес Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Авто Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Политика Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.

Общество В Хабаровске в минувшие выходные зарегистрировали почти 60 пожаров После открытия навигации по дачным маршрутам в Хабаровске зарегистрировано 56 пожаров, большая часть из которых произошла на островах, где располагаются дачи, сообщает мэрия Хабаровска.

Шоу-бизнес Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.

Финансы Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13% С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Армия и оружие Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.

Происшествия Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.