Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку в ТурцииФАН вчера в 19:36
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев повздорили в турецком отеле. Спортсмены приехали на фестиваль MASF. По данным издания Sport24, потасовка произошла после того, как Минеев отказался поговорить с Исмаиловым.
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«Готов повторить без разнимающих лиц». Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции
Sport24.ruвчера в 17:56
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Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
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Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов.
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Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
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Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая
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В Хабаровске в минувшие выходные зарегистрировали почти 60 пожаров
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Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
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Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
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Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15