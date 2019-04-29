Единоборства
Российские бойцы ММА устроили драку в отеле ТурцииИзвестия 21:55
Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку. Как сообщает портал Sport24, Исмаилов и Минеев находятся на фестивале Martial Arts Sport Festival (MASF), который проходит в отеле в турецком Белеке.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Происшествия
В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных
17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.
Обновлено в 21:43
Экономика
Госавиацию просят заплатить за взлет
Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Общество
Предстоящей ночью в Петербурге ожидаются заморозки
По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбик термометра опустится до -1 градуса, в пригородах местами ожидается до -4 градусов.
Обновлено в 08:34
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Финансы
Россия за пять лет сократила долю расчетов в долларах почти на 13%
Россия за последние пять лет, прошедших с момента введения санкций, сократила общую долю расчетов в долларах по внешнеторговым сделкам до 56,1% ($388 млрд).
Обновлено в 22:23
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Технологии
Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха
Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:57
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Обновлено в 16:59
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи
Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено в 10:49
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Здоровье
Старость признали болезнью, с которой можно бороться
Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено в 19:32
Политика
Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07