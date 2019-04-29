Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниромВести.Ru вчера в 19:47
Российские бойцы смешанного стиля Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили перепалку в отеле турецкого города Белек, куда спортсмены прибыли для участия в турнире по ММА. Исмаилов подошел к Минееву в столовой отеля с предложением поговорить. Однако со стороны Минеева он получил отказ.
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«Готов повторить без разнимающих лиц». Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции
Sport24.ruвчера в 17:56
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