Спорт
Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медальRT на русском 14:23
Логинов принял эстафету у Дмитрия Малышко восьмым — с отставанием в 1 минуту 22,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и сумел завершить свой этап на третьем месте, проиграв лидеру 1 минуту 4,1 секунды.
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