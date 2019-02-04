Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовокГазета.Ru 15:03

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена". Однако спортсмены прилетели на соревнование без винтовок. Оказалось, что биатлонисты не успели оформить разрешение на ввоз оружия на территорию Канады.

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

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