Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию

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Шведский капкан. Россиянки - без Олимпиады

Спорт-Экспресс11:55

Российские баскетболистки проиграли Швеции на Евробаскете и пропустят Олимпиаду-2020

Sport24.ru10:52

Россия уступила Швеции на Евробаскете и не пробилась на Олимпиаду

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Евробаскет-2019: россиянки потеряли последний шанс попасть в Токио

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Корстин: сборная России не смогла реализовать потенциал на женском Евробаскете

ТАСС12:35

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В Свердловской области взорвался бензовоз

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Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
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Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье

Принятия закона о противодействии насилию в семье и рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции намерена добиваться уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает 6 июля пресс-служба омбудсмена.
Обновлено в 15:55
Политика

Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии

Британия переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску, готовясь покинуть Европейский Союз.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка

Диана Арбенина: «После каждой новой песни я умираю, меня нет в живых. Она меня всю выпивает»

В студию Дождя певица пришла с гитарой и подарила зрителям премьеру песни.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Общество

ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика

В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей

"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

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Футбол

«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России

Обновлено в 14:05
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Политика

Рухани назвал санкции США против Ирана «актом терроризма»

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал экономические санкции Соединённых Штатов, введённые против Тегерана, «актом терроризма».
Обновлено в 16:39
Игры

Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 будет расти с его использованием

Обновлено в 09:16
Культура

Названы любимые песни Назарбаева

Обновлено в 05:30
Авто

Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России

Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.
Обновлено в 06:32
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В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми

На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Игры

В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

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Шоу-бизнес

Клара Новикова: «Мне казалось, что муж меня предал»

В программе «Честное слово» 72-летняя Клара Новикова поделилась своими воспоминаниями об алкоголизме и рукоприкладстве бывшего мужа.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Шоу-бизнес

Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram

Обновлено в 07:19
Здоровье

Из Турции в Россию экстренно доставлен вологодский малыш, родившийся раньше срока

Малыш родился гораздо раньше назначенного срока и все это время находился на лечении и выхаживании в одном из госпиталей Антальи.
Обновлено в 10:00
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