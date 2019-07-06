Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
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«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
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Странная аномалия пустыни Африки хранит вековые тайны
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Михаил Гуцериев расширяет угольные активы
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Обновлено вчера в 13:07
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone
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Обновлено в 13:52
Общество
Каким может быть ремонт подъезда: опыт Павшинской поймы
Вместо унылого шаблона – дизайн-проект В Павшинской пойме стартует ремонт подъездов.
Обновлено в 15:32
Происшествия
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В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
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Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
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"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
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Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
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Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
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Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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Здоровье
К чему может привести гипотония, рассказали врачи
Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).
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Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске
В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
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