Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Евробаскет-2019: россиянки потеряли последний шанс попасть в Токио

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Проиграны и битва, и война. Олимпиада в Токио пройдет без сборной России. Итоги решающего матча

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В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

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Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
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Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву примут 8 июля на оперативном совещании.
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Происшествия

Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани

По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
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Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

Обновлено в 13:47
Политика

В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Космос

Странная аномалия пустыни Африки хранит вековые тайны

Обновлено в 15:11
Энергетика

Михаил Гуцериев расширяет угольные активы

«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
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Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone

В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
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Общество

Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Общество

Каким может быть ремонт подъезда: опыт Павшинской поймы

Вместо унылого шаблона – дизайн-проект В Павшинской пойме стартует ремонт подъездов.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
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В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
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Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
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Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено 04 июля в 06:35
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Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
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К чему может привести гипотония, рассказали врачи

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).
Обновлено в 03:16
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Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке на Чукотке

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Спорт

Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
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