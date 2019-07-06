Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС вчера в 11:02
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Российские баскетболистки проиграли Швеции на Евробаскете и пропустят Олимпиаду-2020
Sport24.ruвчера в 10:52
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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