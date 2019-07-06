Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Спорт
Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»
Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.
Обновлено в 12:42
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок
Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:56
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Авто
УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Обновлено в 12:29
Политика
В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Обновлено в 10:53
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Авто
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика
The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию
Третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей – генерал-майор ГРУ Денис Сергеев («Сергей Федотов») в 2016–2018 гг. участвовал в операциях на территории Швейцарии, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia.
Обновлено в 12:01
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57