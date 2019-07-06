Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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