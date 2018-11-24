Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения. Одни увеличили ставки стандартных депозитов, другие – на время ввели сезонные вклады с рекордными для себя ставками.

с чего всё началось

Крупнейшие банки страны запасаются российской национальной валютой, увеличивая ставки по банковским вкладам. Как отмечает газета "Ведомости", с 1 по 18 ноября доходность рублевых депозитов повысили половина кредитных организаций из первой тридцатки.

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