Экономика

Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%
Коммерсантъ
05:13

Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За 10 месяцев прошлого года, по данным НБКИ, было выдано 5,3 млн кредиток.
Коммерсантъ05:13
с чего всё началось
Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает
 Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ05:13

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Миллион без залога

Банки.ру16:06

НБКИ: количество выданных кредитных карт увеличилось на 70% в 2018 году

Газета.Ru14:02

В Нижегородской области банки нарастили выдачу кредитных карт на 85,6%

Rambler News Service08:01

Исследование: ВТБ приблизился к Сбербанку по количеству выданной ипотеки в Москве

ТАСС05:35

Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%

Коммерсантъ05:13

НБКИ: Количество выданных новых кредитных карт в Москве в январе-октябре выросло на 69% - до 550,7 тыс

Агентство Москва03:13

«На всякий случай»: россияне понабрали рекордное число кредиток

ВашГород.ру15 декабря в 18:40
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Экономика

Рост промышленного производства замедлился до 2,4% в ноябре

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Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора

Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено в 08:20
Финансы

Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»

Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Экономика

Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия

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Обновлено в 03:15
Экономика

Инвестконсультантов обяжут бороться с финансированием терроризма

По словам господина Тимофеева, было бы логично вывести новую категорию участников рынка из-под действия антиотмывочного закона, поскольку они не имеют на своих счетах клиентских активов и не совершают с ними операций.
Обновлено в 17:05
Финансы

Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено в 06:12
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Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты

На национальные проекты по демографии, здравоохранению, образованию и науке в ближайшие шесть лет потратят из разных источников более 6,5 трлн руб. Об этом на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:34
Экономика

Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн).
Обновлено в 07:25
Экономика

Орешкин прогнозирует пик годовой инфляции около 5% в конце марта

Глава Минэкономики Максим Орешкин прогнозирует, что пик значения годовой инфляции будет в пределах 5%, но не достигнет 6%. Он уточнил, что до значения чуть более 5% инфляция дойдет в конце марта 2019 года.
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Экономика

Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено в 12:40
Экономика

В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs

Малайзия выдвинула первое уголовное обвинение против банка Goldman Sachs Group Inc в связи с хищением средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB.
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Экономика

Франция ускорит введение налога с IT-гигантов

Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено в 13:12
Экономика

Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года

Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено вчера в 20:17
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Минэкономразвития хочет направить в кабмин предложения по стабилизации цен на топливо

В Министерстве экономического развития заканчивают разработку мер по стабилизации цен на топливо.
Обновлено в 16:24
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