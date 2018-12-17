с чего всё началось

Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За 10 месяцев прошлого года, по данным НБКИ, было выдано 5,3 млн кредиток.

Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%

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