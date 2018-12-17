с чего всё началось

Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За 10 месяцев прошлого года, по данным НБКИ, было выдано 5,3 млн кредиток.

Экономика Экономика Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева.

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Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Экономика Экономика «Азиатско-Тихоокеанский банк» выставят на продажу Открытый аукцион по продаже акций финансовой организации Банк России проведёт в марте.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

Экономика Экономика Порошенко заработал в 2018 году $7 млн Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.

Экономика Экономика На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.

Недвижимость Недвижимость Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.

Экономика Экономика Франция ускорит введение налога с IT-гигантов Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Экономика Экономика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.

Экономика Экономика Германия готовит прием конкурентам «Газпрома» За последние несколько месяцев немецкие компании объявили о планах строительства двух крупных терминалов по приему сжиженного газа кроме проекта в Брунсбюттеле, который обсуждается уже несколько лет.