Экономика

Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 разаТАСС 09:20

По итогам 2018 года прибыль российских банков выросла в 1,7 раза и достигла 1,345 трлн рублей. Совокупный кредитный портфель Совокупный кредитный портфель российских банков снизился за январь 2019 года на 1,39 трлн рублей, или на 1,1%. отметили также в ЦБ.
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В январе прибыль банковского сектора в РФ выросла в 3,7 раза

Аргументы и Факты10:16

Прибыль банковского сектора России в январе выросла почти в четыре раза

REGNUM10:08

Прибыль банковского сектора России в январе выросла почти в 4 раза — до 264 млрд рублей

Rambler News Service08:41

ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году

Банки.ру10:49

Банковский сектор России заработал 264 млрд рублей за январь

Коммерсантъ09:47

Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 раза

ТАСС09:20

ЦБ: прибыль банков в январе выросла в 3,7 раза

News.ru10:06
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Общество

Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой

Обновлено в 12:27
Музыка

Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины

Обновлено в 12:13
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Студент-химик умер в общежитии МГУ

Обновлено в 11:54
Экономика

Российские пенсионеры получат доплаты

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви

Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Спорт

Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты

Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:46
Происшествия

На Кубани суд отобрал у полицейского квартиру за 3,2 млн рублей

Квартира стоимостью 3,2 млн рублей, ранее принадлежавшая сотруднику ГУ МВД по Краснодарскому краю, обращена в доход государства по решению суда.
Обновлено в 10:14
Экономика

Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Политика

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Хоккей

Варламов стал первой звездой недели в НХЛ, а Бобровский – третьей

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, а российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал третьей звездой прошлой недели.
Обновлено в 12:25
Политика

Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика

Моралес заявил об угрозе покушения на Мадуро

Ответственность за гибель президента Венесуэлы Николаса Мадуро ляжет на американские власти, заявил лидер Боливии Эво Моралес.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения

Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы минирования

Обновлено в 10:06
Происшествия

Трудовая мигрантка два месяца незаконно работала в отделе миграции МВД

Иностранка более двух месяцев незаконно проработала в должности делопроизводителя в отделе по вопросам миграции (ОВМ) МВД района Кунцево.
Обновлено в 11:44
Политика

США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы

В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 11:30
Политика

В Латвии боятся «кражи данных Европарламента» дочерью Пескова

Обновлено в 10:25
Футбол

Вратарь «Челси» отказался уходить на замену и поругался с тренером

Финал Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Челси" запомнился скандальной выходкой голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Москве мужчина напал на директора школы

В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети

Обновлено в 11:56
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Авто

В России вернут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Обновлено в 08:51
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии

Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.
Обновлено в 05:24
Общество

В Москве произошел сбой оплаты парковок

Сервис рассказал, что сбои отмечаются при попытках оплаты через СМС, мобильное приложение и голосовое сообщение.
Обновлено в 10:38
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