Экономика
Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 разаТАСС 09:20
По итогам 2018 года прибыль российских банков выросла в 1,7 раза и достигла 1,345 трлн рублей. Совокупный кредитный портфель Совокупный кредитный портфель российских банков снизился за январь 2019 года на 1,39 трлн рублей, или на 1,1%. отметили также в ЦБ.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Обновлено в 08:33
Музыка
Maruv прокомментировала отказ от участия в «Евровидении»
Обновлено в 12:54
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Политика
Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Политика
Дочь Дмитрия Пескова стажируется у депутата Европарламента
Обновлено в 13:36
Экономика
Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.
Обновлено в 13:38
Общество
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт
Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено в 13:50
Экономика
Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Хоккей
«Авангард» начал плей-офф с разгрома «Ак Барса»
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Казахстане арестован журналист, призывавший «резать русских»
Расследование против Бистаева было начато после публикации видео, на котором он призывает «резать русских» и «устроить им голодомор», а также высказывает мнение, что казахстанцы «живут в оккупированной стране».
Обновлено в 06:38
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Хоккей
«Динамо» в гостях обыграло «Йокерит» в первом матче серии плей-офф
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов (29-я минута), Иван Муранов (46), Вадим Шипачев (50) и Евгений Мозер (60 п.в.). У финской команды отличились Йон Норман (34) и Кристиан Весалайнен (52).
Обновлено в 13:52
Политика
Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика
СБ ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле по запросу США
США инициировали открытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Обновлено в 09:49
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Хоккей
«Локомотив» с трудом обыграл «Сочи» в первом матче плей-офф
Хоккеисты "Локомотива" одержали первую победу в Кубке Гагарина против "Сочи".
Обновлено в 13:42
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Политика
Два зампреда правления покинут «Газпром»
«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Происшествия
Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.
Обновлено в 11:08
Спорт
Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:50
Политика
Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС
В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза № 2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы.
Обновлено в 08:31
Экономика
Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком
Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Не менее 20 человек эвакуированы из горящего дома на севере Москвы
Пожарные эвакуировали не менее 20 человек из многоэтажного дома, одна из квартир в котором загорелась.
Обновлено в 13:54
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
На Украине задержали экс-главу Генштаба
Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Арестован водитель, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте
Водитель, сбивший на Невском проспекте Петербурга пятерых пешеходов, арестован на 2 месяца.
Обновлено в 05:46
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28