Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13
В России в мае 2019 года количество выданных кредитов потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
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Политика
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США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
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Общество
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
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Политика
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Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Футбол
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Обновлено вчера в 23:19
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
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Политика
Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии
Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Общество
Из Сергиева Посада сделают Ватикан
Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Общество
Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться
Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства
По мнению ведомства, Людмила Пономаренко поднесла телефон слишком близко к лицу судьи, та отмахнулась от нее и случайно задела рукой.
Обновлено в 03:58
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
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В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 04:49
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
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Кино
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13