Финансы
Российские банки сократили выпуск кредитных картЭхо Москвы вчера в 14:31
Причиной стало снижение спроса, рассказали газете «Ведомости» источники в финансовых организациях.
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с чего всё началось
С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт – на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.Ведомостивчера в 03:23
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