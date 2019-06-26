Финансы

Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%ТАСС 25 июня в 10:30

Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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с чего всё началось

Банки резко сократили выпуск кредитных карт

С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт – на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.
Ведомостивчера в 03:23

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Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%

ТАСС25 июня в 10:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
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Сгоревший Ан-24 на протяжении 14 лет работал авиалабораторией

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Forbes составил рейтинг лучших вузов России

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Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Житель Сахалина устроил стрельбу в храме

Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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Происшествия

В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
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Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей

Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
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В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
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Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
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Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 02:55
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