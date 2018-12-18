Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

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