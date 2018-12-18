Финансы
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцевВедомости08:56
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. Большинство российских банков – 356, или 73%, – прибыльны.
Ведомости08:56
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:20, Ашберн
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков.
Обновлено в 10:40
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено вчера в 02:27
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать "очередной ошибки".
Обновлено в 09:05
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту
Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы
«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн
Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы
На 65 млрд иен разместил «Газпром» облигации
«Газпром» первым из российских эмитентов разместил выпуск под гарантию японского банка международного сотрудничества JBIC Десятилетние облигации объемом 65 млрд иен ($574 млн) разместил «Газпром» со ставкой купона в размере 1,01% годовых, сообщил журналистам вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено вчера в 04:36
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей
В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора
Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.
Обновлено в 09:08
Финансы
Максимальная сумма льготных займов для промышленников выросла вдвое в Москве
«Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Обновлено в 07:37