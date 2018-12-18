Финансы
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцевВедомости08:56
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. Большинство российских банков – 356, или 73%, – прибыльны.
Ведомости08:56
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 20:14
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено в 12:40
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.
Обновлено в 13:59
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено в 22:00
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено в 14:10
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора
Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.
Обновлено в 09:08
Финансы
Россияне стали больше пользоваться банковскими переводами
Россияне в этом году удвоили переводы денег на карты друг другу, сообщил портал banki.ru За девять месяцев этого года жители страны перечислили на карты своим друзьям, коллегам и партнерам 19 триллионов 200 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:44
Финансы
Банк развития БРИКС расширяется
Объем проектов, утвержденных Новым банком развития БРИКС, достигнет 8 миллиардов долларов к концу 2018 года.
Обновлено в 07:38
Финансы
Курс биткойна стабилизировался
Все особенно рисковые позиции закрыты, рынок покинули «горячие» деньги, объем торгов растет, что может явиться предвестником стабилизации биткойна в диапазоне 3–3,6 тыс. долларов и осмысливания причины столь быстрого и глубокого падения.
Обновлено в 22:35