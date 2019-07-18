Экономика

Российские банки увеличили выдачу потребкредитов на 2,5%Коммерсантъ 05:23

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что в первом полугодии российские банки выдали 9,04 млн потребительских кредитов, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
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