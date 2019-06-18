Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометриюВедомости 02:06
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.Коммерсантъвчера в 18:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
В России учредили премию лучшим молодым футболистам до 21 года
Профсоюз футболистов и тренеров России учредил премию лучшим молодым российским игрокам в возрасте до 21 года, названную в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.
Обновлено в 07:50
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress зафиксировали на видео.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписался из больницы
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Российский корабль зашел в испанский порт Сеута
Корвет Черноморского флота «Василий Быков», совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО, сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:58
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Религия
Экс-вице-мэр — о строительстве храма: «Инвесторы могут уйти, и для Екатеринбурга будет только хуже»
Алексей Белышев рассказал, какая площадка, по его мнению, самая подходящая и какие ошибки были допущены в этой ситуации.
Обновлено в 04:57
Баскетбол
Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Обновлено в 08:48
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Локомотив» подписал защитника Мурило
Московский «Локомотив» во вторник объявил о начале сотрудничества с бразильским защитником «Крузейро» Мурило Серкейрой.
Обновлено в 09:09
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Общество
Обработку борщевика вдоль трасс завершили в Подмосковье
Обновлено в 08:42
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным
Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30