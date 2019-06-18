Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометриюВедомости 02:06

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.
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с чего всё началось

Вкладчиков обязали сдать биометрию

ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.
Коммерсантъвчера в 18:38

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Два российских банка начали требовать от клиентов сдавать биометрию

Дождь05:11

В банке «Открытие» объяснили, для чего фотографируют клиентов

РИА Новости04:48

Вкладчиков обязали сдать биометрию

Коммерсантъвчера в 18:38

Некоторые российские банки начали требовать от клиентов сдачу биометрии

Новая газета03:43

Российские банки стали требовать от клиентов сдавать биометрические данные

Эхо Москвы02:32

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Ведомости02:06

Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию

Lenta.ru04:16
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
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