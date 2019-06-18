Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометриюВедомости 02:06
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.Коммерсантъвчера в 18:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Политика
Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20
Обновлено в 10:41
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Финансы
Минфин 19 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов РФ проведет 19 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Купер воспользовался отлучкой Шейк и увез дочку
Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае.
Обновлено в 08:47
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал из-за её фото с Богомоловым на обложке HELLO
Обложку нового номера известного издания HELLO украсили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело
Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Стало известно, каким образом экс-возлюбленный певицы стал владельцем части ее недвижимости.
Обновлено в 06:38
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск
Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.
Обновлено в 08:14
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо.
Обновлено в 09:41
Политика
Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Киев предупредил о готовности России захватить Украину 50-летними танками
Обновлено в 10:51
Общество
«Аэрофлот» и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира
Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте.
Обновлено в 10:39
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Обновлено в 08:50
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Общество
Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Ритейлеры выразили готовность передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 01:28
Финансы
Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет
Вложения России в госбумаги США сократились до минимума с мая 2007 года.
Обновлено в 10:17
Происшествия
СМИ обвинили оленей в гибели группы Дятлова
В гибели туристической группы Дятлова могли быть виновны испуганные олени.
Обновлено в 09:32