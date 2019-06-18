Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометриюВедомости вчера в 02:06

ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.

с чего всё началось

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.

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