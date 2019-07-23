Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты подросткамРЕН ТВ вчера в 16:57
Российские банки с начала года стали в два с половиной раза чаще выдавать кредиты совсем юным заемщикам. По данным, которые приводит РИА "Новости", ссылаясь на объединенное кредитное бюро, только за первые пять месяцев 2019 года было выдано свыше 12,5 тысячи кредитов гражданам 18-летнего возраста.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).РИА Новости22 июля в 22:21
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Банки увеличили выдачи кредиток восемнадцатилетним россиянам
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