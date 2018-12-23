Экономика

Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Известия
13:00

Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».
Известия13:00

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Российские пенсионеры стали чаще получать кредиты в банках

Политика Сегодня14:00

«Известия»: пенсионерам начали чаще выдавать кредиты в банках

Экономика сегодня13:23

Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам

Известия13:00

Банки раскинули кредитки: количество выданных карт выросло на 70%

Навигатор Киров11:59

Рост 42%: Российские банки стали чаще выдавать займы людям пенсионного возраста

Бизнес-новости в Кирове13:17
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Энергетика

ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке

Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Финансы

Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы

Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации

Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Энергетика

В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%

Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика

«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году

В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика

Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран

Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 00:40
Экономика

Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Экономика

Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году

Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Энергетика

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика

Минтранс заявил о стабильном финансовом положении Utair

Накануне стало известно, что Utair, которая является пятой по пассажиропотоку авиакомпанией, в рамках реструктуризации кредитов приостановила выплаты по части долговых обязательств.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика

Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН

Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика

Минтруд увеличит размер больничного для богатых

Рассчитывать на прибавку к больничному могут только работники со стажем свыше восьми лет и белой зарплатой в 72 тысячи рублей, сообщает «РГ» со ссылкой на Минтруд.
Обновлено в 13:49
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