В этом году финансовые организации одобряли заявки на кредит от пенсионеров в 68,7% случаев, от молодых — только в 47,6%. По данным ОКБ, на рынок вышли 3,5 млн заемщиков пенсионного возраста, на 8% больше, чем годом ранее.

с чего всё началось

Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».

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