Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерамИзвестия13:00
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».
Известия13:00
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с чего всё началось
В этом году финансовые организации одобряли заявки на кредит от пенсионеров в 68,7% случаев, от молодых — только в 47,6%. По данным ОКБ, на рынок вышли 3,5 млн заемщиков пенсионного возраста, на 8% больше, чем годом ранее.Известия16:01
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Рост 42%: Российские банки стали чаще выдавать займы людям пенсионного возраста
Бизнес-новости в Кирове13:17
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Финансы
Нефть продолжает дешеветь на мировом рынке
Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 17:14
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Экономика
В России предложили регулировать оборот подарочных карт
Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила регулировать оборот подарочных пластиковых карт.
Обновлено в 14:00
Финансы
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено в 17:32
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.
Обновлено в 16:55
Экономика
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность
Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.
Обновлено в 16:03
Финансы
Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором
Глава ВЭБа Игорь Шувалов в пятницу сообщил, что передачу Связь-банка, объединенного недавно с банком «Глобэкс», Промсвязьбанку концептуально поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:55
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 00:40
Экономика
В КНР собралась очередная сессия Посткома ВСНП
ВСНП — однопалатный парламент, избираемый на пять лет; ПК — постоянно действующий орган ВСНП, который собирается на сессии раз в два месяца.
Обновлено в 06:17
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено 21 декабря в 05:38
Экономика
Читатели увлеклись самиздатом
Как сообщал ранее "Ъ", в 2017 году участники книжного рынка оценивали сегмент в сумму до 100 млн руб. В первую очередь драйвером сегмента стали развитие сервиса самиздата у крупнейшего российского продавца электронных книг "Литрес", а также рост небольших площадок, считают в Litnet.
Обновлено в 16:55