Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».

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Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Экономика Экономика Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов Презент не для всех НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам.

Финансы Финансы Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.

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