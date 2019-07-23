- РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

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С 2019 года российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним заемщикам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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