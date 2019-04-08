Экономика
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовREGNUM 01:25
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров
Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.
Обновлено в 08:03
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
28-летний гольфист скончался в отеле во время турнира в Китае
Как сообщает официальный сайт серии, в одном из отелей Саньи скончался 28-летний гольфист из Малайзии Арье Ираван.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манилы
Обновлено вчера в 23:10
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала принимать заказы на дизельную модификацию седана A8.
Обновлено в 06:44
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Единоборства
Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37
Политика
Россию вынуждают вымирать: причины очевидны
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 06:08
Футбол
Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в марте
Болельщики «Уфы» признали нападающего команды Сильвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте.
Обновлено в 09:06
Футбол
Zayac и Ceyler покинули The Pango
Состав The Pango по Dota 2 покинули Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов. Об этом руководство команды сообщило в твиттере.
Обновлено в 07:30
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Авто
Новая история Great Wall начнется с хардкорного пикапа
Компания Great Wall в конце прошлого года объявила о том, что под этим брендом будут продаваться исключительно пикапы.
Обновлено в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Единоборства
В Польше боксеры провели поединок с 10 нокдаунами за 5 раундов
Боксеры провели поединок с десятью нокдаунами за пять раундов.
Обновлено в 07:48
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена
Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Полностью беспроводные наушники-вкладыши Nubia Pods оценены в $120
В продажу беспроводные наушники-вкладыши Nubia Pods поступят по ориентировочной цене 120 долларов США.
Обновлено в 08:03
Космос
Зонд OSIRIS-REx заснял экваториальный хребет Бенну
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55