Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовИзвестия вчера в 09:30
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Происшествия
Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки
Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Звезды шоу «ТАНЦЫ» Катя Решетникова и Максим Нестерович расстались
Вряд ли супруги отмечали дату в обществе друг друга: Екатерина Решетникова заявила, что рассталась с Максимом Нестеровичем.
Обновлено в 03:30
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 18:32
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Политика
США вводят новые пошлины на товары из Евросоюза
США пригрозили Евросоюзу введением новых пошлин на товары, если в ЕС не прекратит субсидировать авиалайнеры Airbus.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Контракты на строительство стены на границе США с Мексикой могут заключить на этой неделе
Первые контракты на поддержку строительства стены на границе США с Мексикой могут быть заключены уже на этой неделе.
Обновлено в 01:43
Технологии
«Почта России» запустила дистанционную оплату услуг ЖКХ
Сегодня, 9 апреля 2019 года, стало известно, что ФГУП «Почта России» на своём сайте запустило сервис оплаты мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг.
Обновлено в 03:42
Политика
Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике
Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42