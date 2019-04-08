Экономика

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовИзвестия 09:30

Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Известия09:30

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов

ТАСС07:20

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Россиянам стало сложнее получить кредит

Коммерсантъ10:20

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
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Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 08:10
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани

На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Культура

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара

Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Финансы

Российский рынок акций обновил исторический максимум

В понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достигал нового исторического максимума: к 10.16 мск он вырос до рекордных 2555,12 пункта (п.). Предыдущий рекорд был поставлен 6 февраля – 2551,97 п.
Обновлено в 04:42
Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Транспорт

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Энергетика

Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году

Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Галкин заставил пятилетнего сына убирать двор

Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.
Обновлено в 08:09
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Авто

Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1

Компания Volkswagen показала обновлённый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Космос

Норвежцы приняли ракеты NASA за инопланетян

Некоторые жители Норвегии приняли запуск ракет NASA за атаку инопланетян.
Обновлено в 05:39
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено в 10:17
Экономика

В России введут два дополнительных налога для автомобилистов

Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Политика

Путин рассказал о дополнительном финансировании проекта АЭС «Аккую»

К строительству АЭС «Аккую» хотят привлечь дополнительное финансирование.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Авто

Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Политика

Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров

Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.
Обновлено в 08:03
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Обновлено в 02:59
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
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