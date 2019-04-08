Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовИзвестия 09:30
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани
На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Финансы
Российский рынок акций обновил исторический максимум
В понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достигал нового исторического максимума: к 10.16 мск он вырос до рекордных 2555,12 пункта (п.). Предыдущий рекорд был поставлен 6 февраля – 2551,97 п.
Обновлено в 04:42
Авто
АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Транспорт
ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году
Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Галкин заставил пятилетнего сына убирать двор
Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.
Обновлено в 08:09
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Авто
Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1
Компания Volkswagen показала обновлённый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Космос
Норвежцы приняли ракеты NASA за инопланетян
Некоторые жители Норвегии приняли запуск ракет NASA за атаку инопланетян.
Обновлено в 05:39
Экономика
В России введут два дополнительных налога для автомобилистов
Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Политика
Путин рассказал о дополнительном финансировании проекта АЭС «Аккую»
К строительству АЭС «Аккую» хотят привлечь дополнительное финансирование.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России
Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Политика
Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров
Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.
Обновлено в 08:03
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Обновлено в 02:59
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31