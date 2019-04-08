Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
В России могут ввести два налога для автомобилистов
Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантии
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Сейм Польши требует от Германии 900 миллиардов долларов репараций
Депутат польского парламента Януш Шевчак заявил, что немецкие политики не должны учить поляков закону, пока Германия не выплатит Польше репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Магаданской области мать бросила ребенка и ушла в загул
Сообщается, что оставила ребенка малознакомому человеку, а сама ушла пьянствовать.
Обновлено в 01:04
Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель - 15,5%. При этом, между регионами эта цифра может отличаться.
Обновлено вчера в 17:13
Наука
Ученые объяснили раскол антарктического ледника Бранта
Специалисты выяснили, что стало причиной раскола антарктического ледника Бранта.
Обновлено в 00:16
Общество
Три тысячи жителей Екатеринбурга вышли на акцию «Мы за сквер»
В мероприятии приняли участие около трех тысяч человек. Собравшиеся взялись за руки и «обняли» сквер.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
В Приморье появится производство консервной упаковки для морепродуктов
Компания «Восточный берег», которая является резидентом свободного порта Владивосток, наладит в Приморье выпуск консервной упаковки для морепродуктов.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, принимающих сейчас только наличные, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии
Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru
«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено 06 апреля в 17:02
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Назначен новый министр экологии Красноярского края
Выбрана кандидатура на пост министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским
Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства
В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14