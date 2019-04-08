Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.
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Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредита

Life.ru02:34

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

БИЗНЕС Online00:51

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

REGNUM01:25

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung

Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром на «РЖД-Арене»

Обновлено вчера в 14:33
Единоборства

«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова

Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Экономика

Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнера

Согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акции "ТрансКонтейнера" был отправлен 5 апреля вице-премьером Максимом Акимовым первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:57
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 02:32
Финансы

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»

Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей

Как сообщает Роспотребнадзор, в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ

Обновлено вчера в 08:21
Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Президент Словакии Андрей Киска намерен стать премьер-министром

Сам же Киска намерен стать премьер-министром новой партии.
Обновлено вчера в 17:14
Интернет

«Яндекс.Маркет» приобретёт сервис оплаты товаров Scan to buy

Площадка «Яндекс.Маркет», по сообщению ТАСС, заключила соглашение о приобретении сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy.
Обновлено в 01:06
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы времен ВОВ о «дороге жизни» из Севастополя

Обновлено в 03:24
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