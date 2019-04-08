Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.
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Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром на «РЖД-Арене»
Обновлено вчера в 14:33
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Экономика
Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнера
Согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акции "ТрансКонтейнера" был отправлен 5 апреля вице-премьером Максимом Акимовым первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:57
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Финансы
Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»
Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей
Как сообщает Роспотребнадзор, в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Происшествия
На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Президент Словакии Андрей Киска намерен стать премьер-министром
Сам же Киска намерен стать премьер-министром новой партии.
Обновлено вчера в 17:14
Интернет
«Яндекс.Маркет» приобретёт сервис оплаты товаров Scan to buy
Площадка «Яндекс.Маркет», по сообщению ТАСС, заключила соглашение о приобретении сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy.
Обновлено в 01:06
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37