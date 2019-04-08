Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Общество
Наказана матерившаяся на уроке томская учительница
В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
Обновлено в 03:18
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница
Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Футбол
Появилось видео с душевным пением Роналду за рулем автомобиля
Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса» и португальской команды, опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео, на котором он душевно подпевает зарубежным певцам, сидя за рулем своего авто.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»
Совместное предприятие будет создано путем вхождения «Ростелекома» в капитал ООО «Национальные технологии».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
Обновлено в 04:41
Политика
В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»
О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 01:24
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Политика
СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Финансы
Китай в марте увеличил валютные резервы до максимума за 7 месяцев
Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в марте выросли по итогам пятого месяца подряд и в результате достигли максимального объема за последние семь месяцев.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Единоборства
Макгрегор похвалил Лобова за кулачный бой
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно дебюта своего товарища Артема Лобова на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02