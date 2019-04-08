Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

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