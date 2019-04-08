Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
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Экономика
Коломойский сообщил о роли МВФ в национализации Приватбанка
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему Приватбанка.
Обновлено в 07:59
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа
Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.
Обновлено в 05:03
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Авто
Toyota запатентовала встроенную мойку кузова
Пока другие производители пытаются соорудить для них разные подножки, ступеньки и раздвижные борты, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota придумала ещё одну полезную штуку – встроенную прямо в кузов мойку.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину
Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Политика
ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:32
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Происшествия
В Башкирии мать напала с ножом на пятилетнюю дочь
Отец бросился в баню и обезоружил супругу, напавшую с ножом на пятилетнюю дочь.
Обновлено в 06:40
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован
Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Происшествия
130 кг кокаина выбросило на берег Черного моря
На Черноморском побережье Румынии обнаружено 130 кг кокаина, прибитых волнами к берегу.
Обновлено в 02:04
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Экономика
«Юлмарт» вернет 10% с покупок по картам «Мир»
Онлайн-ретейлер «Юлмарт» возвращает клиентам 10% от суммы покупок, оплаченных картами национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 06:47
Политика
Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров
Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культура Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.
Обновлено в 08:03
Единоборства
Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37