Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов

ТАСС07:20

Человек, которому дают. Лайфхаки, как поправить кредитную историю

Life.ru05:05

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

REGNUM01:25

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 00:26
Экономика

Коломойский сообщил о роли МВФ в национализации Приватбанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему Приватбанка.
Обновлено в 07:59
Общество

Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком

Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа

Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.
Обновлено в 05:03
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Авто

Toyota запатентовала встроенную мойку кузова

Пока другие производители пытаются соорудить для них разные подножки, ступеньки и раздвижные борты, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota придумала ещё одну полезную штуку – встроенную прямо в кузов мойку.
Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину

Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Экономика

Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Политика

ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за больного пассажира

Обновлено в 08:34
Общество

Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Кино

В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество

Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15

150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Происшествия

В Башкирии мать напала с ножом на пятилетнюю дочь

Отец бросился в баню и обезоружил супругу, напавшую с ножом на пятилетнюю дочь.
Обновлено в 06:40
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

Обновлено в 05:34
Происшествия

Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован

Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Происшествия

130 кг кокаина выбросило на берег Черного моря

На Черноморском побережье Румынии обнаружено 130 кг кокаина, прибитых волнами к берегу.
Обновлено в 02:04
Общество

В Томске учительнице, матерившейся на уроке, объявили выговор

Обновлено в 06:27
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика

Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:48
Экономика

«Юлмарт» вернет 10% с покупок по картам «Мир»

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» возвращает клиентам 10% от суммы покупок, оплаченных картами национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 06:47
Политика

Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров

Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культура Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.
Обновлено в 08:03
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
Единоборства

Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное