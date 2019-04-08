Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
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Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Хоккей
«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину
Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Общество
Население Москвы в кварталах реновации вырастет в три раза
Московские власти вынесли на публичные слушания проекты планировки территорий шести микрорайонов и кварталов, где планируется возвести новые дома по программе реновации.
Обновлено в 13:55
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Экономика
«Росатом» распродает АЭС «Аккую»
Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.
Обновлено в 13:40
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
Обновлено в 08:55
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой
Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Футбол
Владимир Быстров: «Хочу стать великим тренером!»
Тренер юношеской сборной России, бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эксклюзивном интервью Sportbox.ru вспомнил историю с переводом Игоря Денисова и Александра Кержакова в дубль, забыл, как целовал спартаковский ромб, а также ответил людям, которые рассказывали про него разные истории.
Обновлено в 01:58
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Вдова актера из фильма «Семнадцать мгновений весны» Николая Прокоповича боится, что сын лишит ее квартиры
Женщина уверена, сын хочет лишить ее квартиры. Актриса пожаловалась на грубое поведение наследника и подчеркнула, что нуждается в помощи.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене
21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53