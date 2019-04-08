Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовИзвестия 09:30
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн
Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 11:57
Общество
Коллективный иск сторонников Соболь к «Конкорду» потерпел крах
Московский суд провел предварительные слушания по иску сторонников активистки ФБК Любови Соболь к компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену из Петербурга Евгению Пригожину.
Обновлено в 14:39
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара рассказал о битве за Триполи
Представитель армии маршала Халифы Хафтара заявил, что битва за Триполи «протекает согласно ранее установленному плану».
Обновлено в 14:42
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10