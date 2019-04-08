Экономика

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовИзвестия 09:30

Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Россиянам стало сложнее получить кредит

Коммерсантъ10:20

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов

ТАСС07:20

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Известия09:30

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
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Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Транспорт

Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение

Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Наука

В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн

Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика

В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция

Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Авто

Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1

Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 11:57
Общество

Коллективный иск сторонников Соболь к «Конкорду» потерпел крах

Московский суд провел предварительные слушания по иску сторонников активистки ФБК Любови Соболь к компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену из Петербурга Евгению Пригожину.
Обновлено в 14:39
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Представитель армии Хафтара рассказал о битве за Триполи

Представитель армии маршала Халифы Хафтара заявил, что битва за Триполи «протекает согласно ранее установленному плану».
Обновлено в 14:42
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Футбол

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Футбол

Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации Анатолия Мукасея

Обновлено в 05:55
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