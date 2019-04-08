Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:59
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 13:02
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить новую мощную зарядку
Согласно недавнему сообщению инсайдеров, смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить новую мощную зарядку и речь идет как раз о новинке, описанной выше.
Обновлено в 13:55
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Политика
Пентагон не видит угрозы в решении Ирана по поводу военных США
Представитель Пентагона Ребекка Ребейрих заявила РИА Новости, что в американском ведомстве не видят угрозы в решении Ирана признать военное командование США на Ближнем Востоке террористической организацией.
Обновлено в 17:00
Кино
Первый канал сегодня начинает показ сериала «Зорге»
Обновлено в 06:25
Политика
Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Обновлено в 06:29
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
Обновлено в 07:44
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Космос
Метеорит пролетел над Красноярском
Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.
Обновлено в 06:59
Общество
В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития
С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 18:39
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Политика
Губернатор Одесской области объяснил указ Порошенко об его отставке
Причиной, по которой президент Украины Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Одесской области Максима Степанова, стали результаты первого тура выборов главы государства.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Важное за сутки
Истина в вине: как правильно выбрать, с чем сочетать и почему шампанское пьют утром
Сомелье Алена Иванова ответила WomanHit.ru на самые часто задаваемые вопросы о вине и развеяла некоторые мифы об этом напитке — Есть мнение, что правило "белое вино к рыбе, красное — к мясу" устарело и сейчас можно всё и вся.
Обновлено в 11:08
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области
Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:48
Наука
Российские ученые рассказали о влиянии космических лучей на мозг
Российские ученые рассказали, каким образом космические лучи отражаются на работе мозга.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28