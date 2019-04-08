Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить новую мощную зарядку Согласно недавнему сообщению инсайдеров, смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить новую мощную зарядку и речь идет как раз о новинке, описанной выше.

Общество Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Наука В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.

Политика Медведев сменил руководителя Роструда Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.

Политика Пентагон не видит угрозы в решении Ирана по поводу военных США Представитель Пентагона Ребекка Ребейрих заявила РИА Новости, что в американском ведомстве не видят угрозы в решении Ирана признать военное командование США на Ближнем Востоке террористической организацией.

Политика Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Армия и оружие Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Космос Метеорит пролетел над Красноярском Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.

Общество В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Политика Губернатор Одесской области объяснил указ Порошенко об его отставке Причиной, по которой президент Украины Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Одесской области Максима Степанова, стали результаты первого тура выборов главы государства.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Важное за сутки Истина в вине: как правильно выбрать, с чем сочетать и почему шампанское пьют утром Сомелье Алена Иванова ответила WomanHit.ru на самые часто задаваемые вопросы о вине и развеяла некоторые мифы об этом напитке — Есть мнение, что правило "белое вино к рыбе, красное — к мясу" устарело и сейчас можно всё и вся.

Происшествия Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Наука Российские ученые рассказали о влиянии космических лучей на мозг Российские ученые рассказали, каким образом космические лучи отражаются на работе мозга.

Шоу-бизнес Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.