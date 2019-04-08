Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
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Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Общество
Животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что было принято принципиальное решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы», но это не означает, что стоит открыть все вольеры в один момент.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали
Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Политика
Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в Сирии
На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
По результатам исследования "Левада-центра", 64% российских граждан считают, что законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти призваны не допустить критики руководства страны, 23% участников опроса убеждены, что эти законы необходимы для обеспечения достоверности новостей в интернете и СМИ.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Солист Rammstein Линдеманн и Светлана Лобода намекнули о своем романе
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопросы журналистов о предполагаемом отцовстве младшей дочери певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 21:04
Общество
В Японии с 2024 года изменится дизайн банкнот
Правительство Японии утвердило план изменения дизайна находящихся в обороте купюр номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен ($90, $45 и $9 долларов), изменения вступят в силу с 2024 финансового года [начнется в апреле 2024 года].
Обновлено в 21:38
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Дмитрий Медведев сменил главу Роструда
Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено в 07:17
Экономика
Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах
Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля.
Обновлено в 07:16