Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Экономика В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Происшествия В Приморье солдат подорвался на мине В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.

Общество Животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что было принято принципиальное решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы», но это не означает, что стоит открыть все вольеры в один момент.

Шоу-бизнес Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников "В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Экономика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Наука Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.

Шоу-бизнес Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.

Происшествия При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Политика США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Политика Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в Сирии На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.

Политика Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти По результатам исследования "Левада-центра", 64% российских граждан считают, что законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти призваны не допустить критики руководства страны, 23% участников опроса убеждены, что эти законы необходимы для обеспечения достоверности новостей в интернете и СМИ.

Шоу-бизнес Солист Rammstein Линдеманн и Светлана Лобода намекнули о своем романе Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопросы журналистов о предполагаемом отцовстве младшей дочери певицы Светланы Лободы.

Общество В Японии с 2024 года изменится дизайн банкнот Правительство Японии утвердило план изменения дизайна находящихся в обороте купюр номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен ($90, $45 и $9 долларов), изменения вступят в силу с 2024 финансового года [начнется в апреле 2024 года].

Политика Дмитрий Медведев сменил главу Роструда Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.