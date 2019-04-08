Экономика

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовВести.Ru вчера в 23:30

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, передает РИА Новости.
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Россиянам стало сложнее получить кредит

Коммерсантъ10:20

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Известия09:30

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов

ТАСС07:20

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
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Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Экономика

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Приморье солдат подорвался на мине

В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Общество

Животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что было принято принципиальное решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы», но это не означает, что стоит открыть все вольеры в один момент.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали

Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Политика

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Политика

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Политика

Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в Сирии

На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

По результатам исследования "Левада-центра", 64% российских граждан считают, что законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти призваны не допустить критики руководства страны, 23% участников опроса убеждены, что эти законы необходимы для обеспечения достоверности новостей в интернете и СМИ.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Солист Rammstein Линдеманн и Светлана Лобода намекнули о своем романе

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопросы журналистов о предполагаемом отцовстве младшей дочери певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 21:04
Общество

В Японии с 2024 года изменится дизайн банкнот

Правительство Японии утвердило план изменения дизайна находящихся в обороте купюр номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен ($90, $45 и $9 долларов), изменения вступят в силу с 2024 финансового года [начнется в апреле 2024 года].
Обновлено в 21:38
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 14:34
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика

Дмитрий Медведев сменил главу Роструда

Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Культура

Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу

Обновлено в 07:17
Экономика

Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах

Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля.
Обновлено в 07:16
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