Финансы
Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%ТАСС 25 июня в 10:30
Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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с чего всё началось
С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт – на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.Ведомостивчера в 03:23
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