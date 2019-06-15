Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБREGNUM вчера в 13:52
В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня. Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%.
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с чего всё началось
Ряд российских банков, включая Райффайзенбанк и "Уралсиб", планируют в ближайшее время снизить ставки по ипотеке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах кредитных организаций в пятницу, после того, как ЦБ впервые с марта прошлого года понизил ключевую ставку.ТАССвчера в 12:53
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Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:54
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:26, Вашингтон
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