Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБREGNUM вчера в 13:52

В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня. Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%.

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

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