Финансы

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБREGNUM вчера в 13:52

В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня. Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%.
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Глава ЦБ заверила: ставки по ипотеке будут снижаться

Новый Деньвчера в 09:24

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

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Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

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Вестник Кавказавчера в 09:26

Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке

БИЗНЕС Online03:09

Глава ЦБ назвала причины снижения ключевой ставки

РЕН ТВвчера в 08:27

Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Банки.рувчера в 08:55
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Политика

Медведчук: часть людей видит в Зеленском Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
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Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Москве задержали актера из «Универа» за мат

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Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Единоборства

Соннен завершил карьеру после нокаута от Мачиды

15 июня Соннен проиграл Лиото Мачиде техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 03:13
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Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Обновлено вчера в 20:03
Игры

Google выпустила в Steam бесплатный инструмент для создания 3D-игр

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 00:32
Общество

В Минздраве прокомментировали скандал вокруг Малышевой

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг одного из выпусков передачи «Жить здорово» Елены Малышевой.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

Автомобиль Toyota Highlander упал в Москву-реку напротив стадиона "Лужники" на Новодевичьей набережной, сообщает в субботу телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 21:28
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено вчера в 18:36
Кино

Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой

YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено 13 июня в 06:21
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины

На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0

14 июня с конвейера линии B0 «АвтоВАЗа» сошел миллионный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба российского брэнда.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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