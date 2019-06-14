Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБREGNUM вчера в 13:52
В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня. Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%.
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Набиуллина: решение по ключевой ставке скажется на ставках по кредитам и ипотеке
Вестник Кавказавчера в 09:26
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Названы первые российские города для запуска сетей 5G
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«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0
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