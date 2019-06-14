Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБREGNUM вчера в 13:52
В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня. Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Обновлено вчера в 07:34
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубах
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
Обновлено в 05:23
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Политика
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая пожелал председателю КНР Си Цзиньпиню Александр Лукашенко в поздравительном адресе, который президент РБ направил в связи с днем рождения китайского руководителя.
Обновлено в 05:54
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Политика
Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.
Обновлено в 06:14
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Кино
Российский мультфильм «Ежик» получил «приз Disney»
Российский мультфильм «Ежик» режиссера Глеба Белякова завоевал «приз Disney» во время проходящего питчинга в рамках международного кинорынка MIFA.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
Смольный планирует организовать 590 новых автобусных остановок
Напомним, что Смольный готовится претворить в жизнь масштабную реформу общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать.
Обновлено в 07:41
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции в Китай отложено, однако полностью этот вопрос не снимается, передает издание South China Morning Post.
Обновлено в 03:56