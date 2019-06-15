Российские банки снижают ставки по ипотекеАБН вчера в 22:25

Ряд российских банков, включая Райффайзенбанк и "Уралсиб", планируют в ближайшее время снизить ставки по ипотеке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах кредитных организаций в пятницу, после того, как ЦБ впервые с марта прошлого года понизил ключевую ставку.

с чего всё началось

Некоторые российские банки приступили к снижению ставок по ипотеке. Так в минувшую пятницу об этом объявил Промсвязьбанк. Как рассказал ТАСС директор департамента розничного кредитования банка Андрей Точеный, теперь минимальная ставка составляет у них 9,6% годовых.

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