Финансы

Российские банки снижают ставки по ипотекеАБН вчера в 22:25

Некоторые российские банки приступили к снижению ставок по ипотеке. Так в минувшую пятницу об этом объявил Промсвязьбанк. Как рассказал ТАСС директор департамента розничного кредитования банка Андрей Точеный, теперь минимальная ставка составляет у них 9,6% годовых.
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Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

Ряд российских банков, включая Райффайзенбанк и "Уралсиб", планируют в ближайшее время снизить ставки по ипотеке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах кредитных организаций в пятницу, после того, как ЦБ впервые с марта прошлого года понизил ключевую ставку.
ТАССвчера в 12:53

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Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

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REGNUMвчера в 13:52

Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

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Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке

БИЗНЕС Online03:09
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