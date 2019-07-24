Финансы

Российские банки резко увеличили запасы валютыАргументы и Факты 12:07

По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд. На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд).
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