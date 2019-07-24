Финансы

Банки резко увеличили запасы валютыРБК вчера в 09:39

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд. На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд).
РБКвчера в 09:39

Подробнее о событии

Банки РФ резко увеличили свои долларовые запасы

РЕН ТВвчера в 14:52

Российские банки стали активно запасаться валютой

Росбалтвчера в 11:59

Банки увеличили запасы валюты при ее растущем оттоке со счетов юрлиц

Коммерсантъвчера в 12:40

Ждут падения рубля? Российские банки запасаются валютой

Фонтанка.Рувчера в 12:05

Банки резко увеличили запасы валюты

Газета.Ruвчера в 14:30

Российские банки начали резко скупать валюту

Московский Комсомолецвчера в 11:26

Банки резко увеличили запасы валюты

РБКвчера в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:33, Вашингтон
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии

Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика

Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом

Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Технологии

Робот «Федор» получил эмблему, вдохновленную фреской Микеланджело

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
Обновлено вчера в 22:21
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

В Госдепе заявили об усилении «Аль-Каиды» за время борьбы с ИГ

Запрещенная в России террористическая группировка «Аль-Каида» укрепила свой потенциал, пока мировое сообщество боролось с ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).
Обновлено в 00:17
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время

Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Здоровье

Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты

Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено вчера в 09:51
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Спорт

Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ

Обновлено в 01:49
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Экономика

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Диас не входит в планы Зидана, однако не хочет покидать «Реал»

По сведениям источника, Диас не намерен по собственной воле покидать мадридский клуб. Соглашение Диаса с «Реалом» рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Спорт

Ефимова рассказала, как восприняла дисквалификацию Кинг на ЧМ

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что всегда немного нервничает, когда видит дисквалификации на табло после заплыва.
Обновлено в 00:40
Общество

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова обещала, что даст последний концерт

Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним.
Обновлено в 01:16
Футбол

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала ягодицы в ответ на критику Шнурова

Обновлено в 02:27
Общество

Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной

Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной.
Обновлено в 00:31
Главное