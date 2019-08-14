Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%Rambler News Service вчера в 10:30
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России. В III декаде июля максимальная ставка составляла 7,05%.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Футбол
Цорн: «Шюррле приехал в Россию за футболом, а не за баблом»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в московский клуб, отметил, что немец приехал в Россию за футболом, а не за баблом.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров
США стремятся разрушить систему контроля над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА.
Обновлено в 04:30
Космос
Российские специалисты провели первый этап коррекции орбиты МКС
Российские специалисты провели первое включение двигательной установки корабля "Прогресс МС-12" в ходе двухэтапной коррекции орбиты Международной космической станции, сообщил РИА Новости представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит центр управления полетами.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05
Политика
Детективы НАБУ задержали украинского замминистра при получении взятки
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака вместе с помощником при получении взятки почти в 480 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели
Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Первый в Норвегии самолет с электромотором упал в озеро
Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора
«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Авто
Правила прохождения техосмотра могут ужесточить
Национальная технологическая инициатива "Автонет" сообщила о том, что в России планируется обязать автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков проверять корректность работы кнопки вызова аварийных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп заявил, что отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Уфе мужчина повис на балконе 8 этажа
Сегодня утром спасатели получили сообщение о том, что мужчина висит на балконе 8 этажа.
Обновлено в 03:20